Chicory A Colorful Tale: Finji svela la frizzante avventura per PC, PS4 e PS5

Forte dell'esperienza maturata con il brillante platform musicale Wandersong, Greg Lobanov stringe una partnership con l'editore Finji per portare su PC, PS4 e PlayStation 5 Chicory: A Colorful Tale, un'avventura intrisa di elementi puzzle che vedrà la luce nel corso del 2021.

Nel descrivere questa sua nuova proprietà intellettuale, Lobanov spiega che Chicory è una sorta di commistione tra le atmosfere gioviali di Animal Crossing e un libro da colorare per bambini che si rifà a The Legend of Zelda.

Il plot narrativo steso dagli autori al seguito di Lobanov verte attorno alla figura di Chicory, un cane che brandisce un pennello magico e se ne serve per dipingere oggetti con cui avanzare nella storia e nell'esplorazione della mappa.

Grazie a questo strumento incantato, il nostro alter-ego potrà risolvere enigmi, aiutare i suoi amici animali e imbarcarsi in un lungo viaggio per ridare colore alla sua dimensione. Il pennello magico consentirà quindi all'eroe di evolversi, sbloccando nuove abilità da utilizzare per raggiungere le regioni più misteriose della mappa.

Il titolo farà leva anche sulla collaborazione tra il personaggio e gli amici che incontrerà lungo il suo cammino tramite una cooperativa locale che andrà ad abbracciare l'intera avventura, consentendo ai fan del genere di risolvere enigmi ancora più complessi e visitare ulteriori aree segrete. Date un'occhiata al video d'annuncio di Chicory A Colorful Tale e fateci sapere che cosa ne pensate di questa IP.