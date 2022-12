Chiedi a un Esperto PlayStation: cos'è e come funziona la nuova iniziativa Sony

Sony ha dato il via ad una nuova iniziativa sul suo portale ufficiale che nasce da una collaborazione con Limitless e prende il nome di 'Chiedi a un Esperto PlayStation'. Scopriamo insieme come funziona.

Cos'è 'Chiedi a un Esperto PlayStation'

Questa nuova sezione del sito ufficiale Sony PlayStation è un pratico sistema attraverso il quale una selezione di utenti, considerati esperti per via delle loro conoscenze in ambito videoludico, rispondono ai quesiti degli utenti in merito a problematiche tecniche o relative a giochi specifici. Chiunque diventi un Esperto PlayStation può inoltre guadagnare grazie alle risposte fornite agli utenti che ne hanno bisogno.

Come fare una domanda

Se volete testare questa nuova funzionalità dovete innanzitutto visitare l'apposita sezione del sito ufficiale e cliccare sul tasto azzurro nell'angolo in basso a destra con su scritto 'Chiedi a un Esperto PlayStation': vi si aprirà quindi un semplice form da compilare con il vostro nome, il vostro cognome e l'indirizzo mail sul quale desiderate essere contattati. Nel minor tempo possibile, un Esperto PlayStation prenderà in carico la vostra domanda e vi risponderà sia attraverso la chat aperta sul sito ufficiale che tramite una mail all'indirizzo fornito, così che non possiate perdervi la risposta. Ovviamente è altamente sconsigliato fornire informazioni personali al di fuori del nome e della mail attraverso i form, poiché mettereste a rischio i vostri account.

Al momento è già possibile visitare la sezione in questione sulla versione italiana del sito Sony PlayStation, sebbene non sia ancora chiaro quale sia il procedimento per proporsi in qualità di Esperto PlayStation.

