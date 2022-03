Chiedi a Iwata: esce oggi il libro sul CEO di Nintendo che ha cambiato i videogiochi

Planet Manga ha lanciato Chiedi a Iwata, un libro ricco di aneddoti e riflessioni sull’amministratore delegato di Nintendo che ha cambiato per sempre il mondo dei videogiochi.

Nel corso della sua carriera, Satoru Iwata è diventato una vera e propria icona, oltre che una delle figure più importanti nella storia del nostro medium preferito. Tra le sue citazioni più celebri, figura: "Il mio biglietto da visita dice che sono un amministratore delegato. Nella mia mente sono uno sviluppatore di videogiochi. Ma nel mio cuore, io sono un videogiocatore".

Sotto la guida di Satoru Iwata, durata all'incirca dieci anni, Nintendo ha raggiunto un successo mai visto prima e ha lanciato alcuni tra i prodotti più importanti del proprio brand e non solo, tra cui Nintendo DS e Wii. Grazie a questo saggio, assicura Planet Manga, è possibile scoprire non solo aneddoti e riflessioni personali di un uomo che si esprimeva raramente da protagonista sui media, ma anche curiosità sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro. Curato da Hobonichi, Chiedi a Iwata è composto da 7 capitoli per un totale di 192 pagine. Può essere acquistato al prezzo di 15 euro in fumetteria, in libreria e online.