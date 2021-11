Child of Light 2 si farà: il director promette novità l'anno prossimo

Due anni fa, il Game Director Patrick Plourde reputava impossibile un seguito dell'apprezzato gioco di ruolo Child of Light, ma a quanto pare da allora sono cambiate molte cose.

Nella serata di ieri, Plourde ha approfittato dei suoi canali social per far sapere a tutti i fan dell'esistenza di una nuova grande avventura di Autora e Igniculus, dando inoltre appuntamento all'inizio del prossimo anno per nuove informazioni sulla produzione. "Fan di Child of Light, scrivo solo per farvi sapere che Thomas Rollus (l'Art Director, ndr) mi ha appena mandato l'approvazione per la prossima grande avventura di Aurora e Igniculus. Aspettatevi maggiori informazioni all'inizio del prossimo anno".

Sebbene non possa essere considerato un annuncio ufficiale in piena regola, l'intervento di Patrick Plourde - che ha già diretto il primo, apprezzato capitolo - lasciano spazio a ben pochi dubbi. Child of Light 2, o qualsiasi sarà il suo titolo, si farà! In attesa di maggiori dettagli, i quali dovrebbero arrivare all'inizio del 2022, se non lo avete ancora fatto potete recuperare il primo episodio a prezzo scontato su Steam, dove può essere acquistato a soli 4,49 euro. Se volete saperne di più su questa piccola fiaba moderna leggete la nostra recensione di Child of Light.