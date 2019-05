Child of Light avrà un sequel? Improbabile per il game director

Non solo con i vasti mondi open world di Assassin's Creed e Far Cry, ma anche con la più intima storia raccontata in Child of Light Ubisoft è riuscita a catturare l'attenzione di moltissimi giocatori, rimasti abbagliati dall'ispirazione artistica che può vantare il titolo uscito originariamente nell'aprile del 2014.

In tanti vorrebbero dunque vedere un ipotetico Child of Light 2 ma, purtroppo, stando alle parole del game director Patrick Plourde è improbabile che la compagnia transalpina esaudisca presto questo desiderio.

"Ora come ora, non credo che Child of Light 2 sia in fase di produzione... Diciamo che non sto trattenendo il fiato. Non credo sia il tipo di gioco che Ubisoft vuole sviluppare. In termini di portfolio è ancora supportato: l'abbiamo portato su Switch e ne stiamo vendendo ancora diverse copie, ma il fatto è che adesso tutto ruota attorno ai game as a service. Possiamo trarne del guadagno, ma poi guadagnare molto di più altrove. Questo è il problema di non essere indipendenti lavorando in questo settore", sono state le parole del director, chiaramente amareggiato.

Per quanto non ci siano quindi piani concreti per la realizzazione di un nuovo capitolo, Plourde aveva già delineato le linee guida per un possibile prequel di Child of Light: "Ho in mente gli aspetti principali, la location, ed avrebbe più di un protagonista. Includerebbe due personaggi che imboccano due sentieri di vita differenti spinti da motivazioni diverse, ma legati dall'amicizia".

Staremo a vedere se Ubisoft darà adito alle richieste dei fan desiderosi di un prosieguo di Child of Light. A voi piacerebbe vedere un prequel del gioco?