Child of Light, il creatore lascia Ubisoft: via il Creative Director di Far Cry 3

Mentre Ubisoft Stoccolma lavora ad una ambiziosa nuova IP, il veterano di casa Ubisoft Patrick Plourde ha deciso di abbandonare il colosso videoludico francese.

Dopo oltre 20 anni come professionista presso l'azienda, il rinomato Creative Director è infatti ora in procinto di intraprendere una nuova avventura lavorativa, con l'intento di avviare un percorso come consulente presso un'agenzia indipendente. Vista la sua prossima posizione lavorativa, Patrick Plourde non esclude al momento la possibilità di continuare a collaborare con Ubisoft, anche se da una prospettiva completamente differente. Una circostanza confermata dalla stessa software house, tramite un portavoce. Nel corso della sua decennale carriera in Ubisoft, l'artista ha lavorato come Creative Director per Watch Dogs 2 e Far Cry 3, ma non solo. A Patrick Plourde si deve infatti la creazione di Child of Light, nuova IP dal sapore fiabesco che ha riscosso notevoli apprezzamenti tanto da parte del pubblico quanto della critica specializzata.



Di recente, un ulteriore professionista ha deciso di abbandonare i ranghi del team francese, con il responsabile di Ubisoft Massive che ha dato l'addio a Ubisoft nel corso del mese di marzo. Una perdita di rilievo, dato che ha coinvolto il team di sviluppatori al lavoro sulla declinazione videoludica tratta dalla serie cinematografica di Avatar.