Child of Light Ultimate Edition per Nintendo Switch è entrato in fase gold

Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, nella giornata di oggi Ubisoft ha annunciato che Child of Light Ultimate Edition per Nintendo Switch è ufficialmente entrato in fase gold. Ciò vuol dire che questa nuova versione è praticamente pronta e il team di sviluppo effettuerà gli ultimi ritocchi nei giorni che ci separano dal lancio.

Child of Light è un gioco di ruolo a turni in due dimensioni creato con il motore UbiArt. Il gioco, impostato come una fiaba e caratterizzato da un'atmosfera onirica, ci racconterà la storia di Aurora, principessina dai lunghi capelli rossi che, dopo essersi ammalata gravemente si risveglia nel regno incantato di Lemuria. Dopo aver incontrato Igniculus, un piccolo essere con le sembianze di una fiamma azzurra evocato dalla fata dei boschi per vegliare su di lei, la bambina scopre che la minaccia della regina nera Umbra incombe sul regno di Lemuria. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi consigliamo di leggere la recensione della versione Playstation 4.

Rimanendo in tema, ricordiamo che il direttore creativo di Ubisoft Montreal Patrick Plourde ha recentemente pubblicato su Twitter un'immagine che ci suggerisce che Child of Light 2 potrebbe essere in sviluppo. Al momento, tuttavia, non vi è alcuna notizia ufficiale a riguardo.