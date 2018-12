Child of Light e Valiant Hearts per Switch: in arrivo l'edizione fisica con i due giochi?

Amazon Italia ha svelato l'esistenza di un Double Pack che include Child of Light e Valiant Hearts The Great War per Nintendo Switch. Il pacchetto non è stato annunciato da Ubisoft ma la comparsa nei listini del rivenditore non lascia spazio a troppi dubbi.

Questa la descrizione presente nella pagina del prodotto su Amazon.it: "Questa collection ti permetterà di vivere a pieno due bellissimi mondi e conoscere delle storie toccanti. Child of Light ci farà intraprendere il viaggio di Aurora, una giovane ragazza che lotta per salvare il regno perduto. In Valiant Hearts Tutti dovranno sopravvivere agli orrori della trincea seguiti da un fedele amico a 4 zampe."

ll Double Pack Child of Light e Valiant Hearts The Great War per Nintendo Switch è apparentemente atteso per il 31 gennaio 2019, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali in merito.