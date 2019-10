Children of Morta: la versione per Switch è stata rimandata al 20 novembre

Dead Mage e 11 Bit Studios hanno annunciato il ritardo per la versione Nintendo Switch di Children of Morta. Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One usciranno come previsto il 15 ottobre 2019, mentre per la versione Switch bisognerà attendere fino al 20 novembre.

Gli sviluppatori vogliono assicurarsi di non compromettere la qualità del gioco e per evitare di consegnare ai giocatori un prodotto "a metà" hanno preso la difficile decisione di concedersi del tempo aggiuntivo. Il comunicato ufficiale di Dead Mage e 11 Bit recita: "Trascorrere 5 anni nella creazione di un gioco è estenuante. Trascorrere 5 anni a creare un gioco per poi doverlo rimandare è brutale, ma quando miri all'eccellenza e sai che è possibile raggiungerla, lo fai e basta. È il caso di Children of Morta su Nintendo Switch. Abbiamo ancora un paio di nodi da sciogliere è stiamo dando il massimo per raggiungere la qualità che vogliamo su tutto il resto. La community ci perdonerà solo se forniremo un gioco che funziona perfettamente. Poiché offrire la massima qualità è la nostra priorità, abbiamo deciso di ritardare il gioco al 20 novembre. Negli studi di 11 Bit non c'è spazio per i compromessi. Per i giocatori è un po di attesa in più. per noi è un duro lavoro che siamo lieti di fare".

Vi ricordiamo che Children of Morta (di cui potete leggere la recensione qui) è già disponibile su PC. Il debutto su PS4 e Xbox One è previsto per il 15 ottobre, mentre la versione Switch è slittata al 20 novembre.