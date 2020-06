Children of Silentown: prova la demo dell'horror italiano con atmosfere alla Tim Burton

Il team italiano Elf Games ha annunciato la pubblicazione della demo PC di Children of Silentown come parte dello Steam Game Festival Summer Edition al via oggi, martedì 16 giugno 2020.

Children of Silentown è un'avventura dark che racconta la storia di Lucy, una bambina cresciuta in un piccolo villaggio chiuso in sé stesso, nel cuore di una foresta abitata dai mostri. Le sparizioni non sono qualcosa di insolito nel villaggio, ma questa volta, Lucy è abbastanza grande da investigare da sola. O così crede. Solo approfittando di tutti gli strumenti e gli stratagemmi a sua disposizione, Lucy sarà in grado di far luce sui misteri di Silentown, lacerando col suo canto il velo di apatia e silenzio che circonda il villaggio. Segui l’avventura di Lucy tra puzzle, minigiochi e scelte importanti che ti faranno scoprire finali diversi!

La demo di Children of Silentown è già disponibile per il download su Steam anche in Italia e resterà scaricabile per tutta la durata dello Steam Game Festival Summer Edition. Il gioco è previsto per la fine del 2020, la data di uscita ufficiale non è però ancora stata annunciata dal team di sviluppo.