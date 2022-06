Chimeraland: al via le pre-registrazioni per l'avventura sandbox gratis

Di ritorno dal mondo di caos e violenza di Warhammer 40K Darktide, il publisher Level Infinite abbraccia le atmosfere fantasy di Chimeraland e apre la fase di pre-registrazioni di Chimeraland per questa nuova avventura sandbox free-to-play in uscita a breve su PC, iOS e Android.

Sviluppata da Pixel Soft, l'esperienza ludica di Chimeraland catapulta gli utenti in un mondo preistorico e mitico popolato da bestie fantastiche che dominano i cieli, la terra e i mari. Lo scopo degli esploratori di questa dimensione è quello di catturare e addomesticare queste possenti creature nella speranza, così facendo, di trasformarle nelle proprie cavalcature e servirsene per visitare le regioni più pericolose di Chimeraland.

Combattendo con gli altri esseri che popolano questo mondo sarà possibile evolvere i propri animali fantastici e acquisire ulteriori livelli di personalizzazione, contribuendo così alla costruzione della propria utopia insieme agli altri appassionati.

Con la pre-registrazione di Chimeraland, gli utenti possono ricevere delle ricompense in esclusiva che permetteranno loro di ottenere un vantaggio al momento del lancio del titolo, previsto per questa estate su PC, App Store e Google Play per PC Windows e sistemi mobile iOS e Android. Le ricompense sbloccabili saranno legate al numero di giocatori che effettueranno la pre-registrazione: al raggiungimento di 1, 3, 5 e 10 milioni di iscritti si sbloccheranno bonus di rarità crescente.