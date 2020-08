Chinatown Detective Agency: cybernoir ispirato a Carmen Sandiego per PC e Nintendo Switch

Prosegue a pieno ritmo la presentazione di titoli nuovi e conosciuti nel corso del secondo appuntamento con Future Game Show, che offre interessanti novità per gli amanti delle avventure punta e clicca.

Dopo aver presentato al pubblico l'intrigante versione Nintendo Switch di Gibbous A Cthulhu Adventure, l'appuntamento mostra in azione anche Chinatown Detective Agency. Dalle atmosfere da "commedia horror cosmica" del primo si passa dunque alle atmosfere cyber-noir di quest'ultimo. Con una grafica in stile retro, il punta e clicca invita i giocatori a gestire la propria agenzia investigativa.

L'avventura prende il via a nel 2032 a Singapore, unica area del mondo il cui governo riesce in parte a contenere il caos. La società umana sta collassando, sotto il peso di oltre un decennio di devastante tracollo economico. La giustizia è ormai un ricordo lontano e i detective privati si sono trasformati nell'ultima risorsa nelle mani dei comuni cittadini per difendere il proprio status.



La protagonista, Amira Darma, è passata da stella in ascesa nell'INTERPOL a detective privata a Chinatown. Il gioco, ispirato a Carmen Sandiego, ne racconta le avventure. In arrivo su PC, Mac e Nintendo Switch, Chinatown Detective Agency potrà essere testato grazie a una Demo Steam dal 30 settembre. In apertura trovate un nuovo trailer del gioco.