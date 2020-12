Chiropratici per videogiocatori, in Giappone esistono davvero

Non è raro imbattersi in dolori alla schiena o sentire gambe e braccia indolenzite dopo aver passato molte ore a giocare, cosa fare in questi casi? Ci vorrebbe proprio un bel massaggio e in Giappone c'è chi ha pensato proprio ad un servizio ad hoc per i videogiocatori.

Si tratta dell'azienda Bauhutte, società che produce accessori per il gaming di fascia alta, la compagnia ha stretto una partnership con la clinica Hyogo per fornire ai clienti chiropratici specializzati in cure e massaggi per alleviare i dolori dei giocatori.

Vari i programmi a disposizione tra cui il massaggio Headshot pensato per le spalle ed il collo mentre il programma AIM è localizzato su braccia e polsi. Presenti anche programmi specifici per le gambe e in generale per migliorare la postura dei videogiocatori.

E voi cosa ne pensate di una simile soluzione? Usufruireste di questi servizi oppure no? Al momento in Occidente nessuno sembra aver pensato a iniziative di questo tipo ma chissà che l'iniziativa di Bauhutte e Hyogo non possa dare il via ad un nuovo business destinato a prendere piede anche in Europa e Nord America.