Chiude Inside Rockstar North, il blog che ha spifferato i segreti su Agent e GTA Zombie

Obbe Vermeij, ex sviluppatore di Rockstar North dal 1995 al 2009, ha aperto in questi giorni un blog intitolato Inside Rockstar North ed ha svelato dettagli riguardo la cancellazione di Agent e l'esistenza di un progetto GTA a tema zombie.

Questi retroscena hanno guadagnato una platea mondiale in pochissimo tempo e le dichiarazioni di Obbe Vermeij sono state riprese da siti, YouTuber e content creator. Fino a qui niente di strano, l'ex sviluppatore di Rockstar North ha però scoperto che i suoi ex colleghi sembrano essersi arrabbiati, sopratutto alcuni dipendenti storici dello studio non avrebbero visto di buon occhio i post di Obbe.

Lo stesso Obbe dunque ha deciso di chiudere il suo blog specificando come "questo non sia abbastanza importante per me, non così tanto da far arrabbiare i miei ex colleghi."

Vermeij sottolinea di aver aperto il blog non certo per rovinare la reputazione di Rockstar Games, convinto che "a nessuno importi di giochi usciti 20 anni fa", ammettendo poi in seguito di aver sbagliato la sua valutazione.

Inside Rockstar North dunque chiude, tuttavia l'autore sta pensando di lasciare online alcuni post sul suo lavoro che non coinvolgano altri dipendenti di Rockstar Games. Infine, un auspicio scherzoso dello stesso Obbe che si dice "interessato a riprovarci tra un decennio o due."