Chiude Motiga, lo studio di sviluppo dietro a Gigantic

Brutta notizie per lo studio, sviluppatore del titolo free-to-play: come confermato dagli stessi dipendenti, l'intero studio sta per chiudere bottega lasciando quasi tutti i dipendenti senza lavoro.

Non è chiaro al momento quante persone abbiano perso il lavoro, ma stando a quanto riportato da Destructoid potrebbe trattarsi di 50 lavoratori.

Di seguito vi riportiamo un estratto di quanto dichiarato dal CEO e fondatore di Motiga Chris Chung:

"Lo scorso anno Motiga fu acquistato nella sua interezza da Perfect World. Perfect World ha annunciato l'accordo di partnership seguendo direttive aziendali delle quali non siamo a conoscenza. Gigantic sarà affidato ad un piccolo team di persone provenienti da Motiga. Sono un gruppo di persone straordinarie che lavoreranno al gioco anche se non ve n'è più motivo".

In seguito a queste parole, Chris Chung ha inviato un' ulteriore comunicazione che recita:

"La precedente dichiarazione è stata frutto di un momento di debolezza. Non dispongo delle informazioni sufficienti per spiegare quanto accaduto, e mi scuso se ho commesso qualche errore. Oggi è stata una giornata pesante per tutti quelli che sono stati coinvolti in questo straordinario viaggio. Auguro a tutti il meglio, e farò del mio meglio per aiutarli a trovare una nuova casa"