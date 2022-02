Con la chiusura dell'eShop su 3DS e Wii U, oltre 1.000 giochi scompariranno per sempre

Con la chiusura del Nintendo eShop su Wii U e 3DS, oltre 1.000 giochi disponibili solo in formato digitale su queste piattaforme spariranno per sempre e non potranno più essere acquistati, anche se ovviamente chi li ha già acquistati potrà riscaricarli liberamente in qualsiasi momento.

VGC ha pubblicato una analisi a riguardo sottolineando come in Occidente ci siano circa 2.000 giochi disponibili su eShop per 3DS e Wii U, tra questi si contano circa 450 giochi digitali per Wii U e 600 titoli digitali per 3DS, oltre a 100 giochi per Wii U e 300 per 3DS disponibili anche in formato fisico, ci sono poi 530 giochi per Virtual Console non ancora disponibili su Switch.

Tra i giochi per Wii U non più disponibili dopo la chiusura dell'eShop troviamo Affordable Space Adventures, Amiibo Tap Nintendo's Greatest Bits, Chasing Aurora, Dr. Luigi, The Letter, Mini Mario & Friends Amiibo Challenge, Pokémon Rumble U, Pullblox World, FAST Racing Neo, Mario vs Donkey Kong Tipping Stars e Shut the Box.

La lista dei giochi per 3DS include invece titoli come Chibi-Robo Let’s Go, Photo, Dillon's Rolling Western 1&2, Dr. Mario Miracle Cure, Mario & Donkey Kong Minis on the Move, Mini Mario & Friends amiibo Challenge, Nintendo Pocket Football Club, Pokémon Link Battle, Pokemon Picross, Hana Samurai, Steel Empire e Tokyo Crash Mobs.

Nintendo dal canto suo ha confermato che i giochi classici continueranno a venire pubblicati su Virtual Console ma non ci sono piani per renderli disponibili attraverso altri metodi o piattaforme.