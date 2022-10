La chiusura di Google Stadia segna la fine di Outcasters: nessun porting PC o console

Appresa la notizia della chiusura di Google Stadia, il team di Splash Damage si è preso qualche giorno di tempo prima di annunciare ufficialmente la fine del promettente progetto di Outcasters: lo sfortunato party game seguirà il medesimo destino della piattaforma cloud di Google.

A darne il triste annuncio è la stessa software house britannica con una lettera aperta pubblicata sui social per informarci, appunto, della fine prematura di Outcasters, una delle esperienze multiplayer più apprezzate dall'utenza dell'ormai morente ecosistema in game streaming di Google.

Gli sviluppatori inglesi spiegano infatti che "non abbiamo in programma delle versioni multipiattaforma di Outcasters in questo momento. Il nostro è un progetto realizzato esclusivamente per Stadia, di conseguenza molti dei suoi sistemi sono fortemente legati a questa piattaforma e aumentano notevolmente la complessità del lavoro richiestoci per un possibile porting. Crediamo ancora fermamente che il cloud gaming abbia un futuro brillante nel nostro settore, fornendo più facilmente accesso ai videogiochi come mai prima d'ora e ci incoraggia vedere che altre piattaforme continueranno a difendere strenuamente questa visione".

Per ringraziare tutti gli appassionati di Outcasters, i ragazzi di Spash Damage hanno realizzato un video con scene dietro le quinte sulle diverse fasi di sviluppo di questo party game a vocazione cloud. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sulla morte di Google Stadia a tre anni dall'apertura.