Prima della chiusura, TellTale voleva sviluppare un nuovo tipo di giochi

Il Creative Director di The Walking Dead Final Season , Kent Mudle, ha condiviso con i colleghi di GameSpot un interessante retroscena inerente gli ultimi mesi di TellTale Games e le ambizioni nutrite dalla software house per i suoi progetti futuri che, purtroppo, non vedranno mai la luce a causa del fallimento.

L'attuale direttore creativo di Skybound Games, infatti, rivela che in quel periodo il team di sviluppo non era affatto preoccupato per le sorti della società e che, pur essendoci state delle avvisaglie nei mesi precedenti, lui e il suo gruppo erano impegnati ad evolvere il linguaggio ludico dei titoli della compagnia.

"In realtà stavamo progettando di trasformare TellTale in uno studio capace di realizzare dei nuovi tipi di giochi, con nuovi motori grafici ed esperienze che, per un certo senso, potevano essere definite più audaci", ha infatti rivelato Mudle aggiungendo subito dopo che "TWD Final Season è sempre stato pensato per essere l'ultimo titolo del suo genere, il 'canto del cigno' delle avventure grafiche di TellTale. Con il sistema di scelta, la narrazione a bivi e tutte queste cose. Cercavamo sempre di essere i migliori in quel tipo di giochi, ma sapevamo che era una serie così lunga che c'era bisogno di fare un mucchio di omaggi al passato".

Sempre riguardo la stagione finale dell'epopea post-apocalittica con protagonista Clementine, l'ex sviluppatore di TellTale ha più concluso spiegando che "volevamo fare qualcosa di originale con gli ultimi episodi della Final Season e dare all'utente la possibilità di intuire quale direzione avrebbe preso il team in futuro".

Per un ulteriore approfondimento, vi riproponiamo lo speciale di Gabriele Laurino dedicato ad ascesa e declino di TellTale, con considerazioni riguardanti l'ultimo progetto di The Walking Dead Final Season, l'eredità spirituale lasciataci dagli autori californiani e i motivi che hanno portato l'azienda videoludica a chiudere i battenti.