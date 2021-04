Chivalry 2: l'action medievale entra in Closed Beta Cross-Play su PC e console

Posatesi le polveri della battaglia di Chivarly 2 infuriata all'Xbox Indie Showcase di fine marzo, i ragazzi di Torn Banner Studios celebrano l'inizio della Closed Beta del loro action medievale e delinenao il quadro completo dei contenuti accessibili dai partecipanti alla prova su PC e console.

La nuova fase di Beta testing coinvolge tutti gli acquirenti in preordine di Chivarly 2 su PC e sistemi Xbox e PlayStation a partire da oggi, venerdì 23 aprile, fino a domenica 26 aprile. Per tutta la durata della Closed Beta è possibile accedere alle battaglie campali delle modalità da svolgersi nelle mappe su vasta scala che supportano fino a 64 giocatori. Tra queste, citiamo Team Objective, Team Deathmatch e Free-for-All ambientate nello scenario virtuale che ricrea la roccaforte e la regione che ha fatto da sfondo all'Assedio di Rudhelm.

I test riguarderanno anche il sistema di sottoclassi che andrà a caratterizzare la versione finale di Chivarly 2: sin dalla Beta è infatti sbloccato l'accesso alle 4 Classi principali e all'intero set delle 12 Sottoclassi, dallo Skirmischer al Poleman. Non mancheranno poi le macchine d'assedio pesanti come baliste, catapulte, trabucchi, trappole e arieti, con cui infliggere danni ai nemici e fare a pezzi le strutture difensive degli eserciti avversari.

Prima di lasciarvi all'ultimo video che descrive le attività da svolgere nella Closed Beta Cross-Play di Chivarly 2, vi ricordiamo che l'action slasher in salsa medievale edito da Tripwire Interactive sarà disponibile dall'8 giugno su PC (in esclusiva Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PlayStation 5.