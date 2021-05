Chivalry 2 in azione, test della Closed Beta: tra violente battaglie e cavalieri, tutti i dettagli in video!

Gli universi PC e console hanno di recente accolto una Closed Beta di Chivalry: Medieval Warfare 2, con cui i giocatori che hanno già effettuato il preordine dell'epopea medievale hanno potuto approfittare di un primo assaggio del titolo.

Tra i campi di battaglia dipinti da Tripwire Interactive è scesa anche la Redazione di Everyeye, con il nostro Giovanni Panzano che ha impugnato le armi per gettarsi con foga nella mischia. Action in prima o terza persona, - a seconda delle preferenze dell'utente - Chivalry: Medieval Warfare 2 si struttura in un'esperienza multiplayer dall'impianto esclusivamente online, in cui gli scontri all'arma bianca rappresentano il fulcro del gameplay. Tra lanci di incudini, bizzarri siparietti nelle retrovie e teste mozzate, l'action multipiattaforma combina sangue e violenza con una certa dose di peculiare follia.



Per raccontarvi tutti i dettagli sulle dinamiche che regolano le colossali battaglie campali di Chivalry: Medieval Warfare 2, la Redazione non poteva esimersi dal realizzare una video anteprima dedicata. Per scoprire le nostre prime impressioni sul gioco Tripwire Interactive, vi invitiamo dunque a dedicarvi al filmato. Come ormai da tradizione, lo trovate direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta che augurarvi una buona visione!