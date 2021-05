Chivalry 2: la battaglia infuria in Cross-Play, ecco le date e i dettagli dell'Open Beta

Occupatisi dell'ultima Closed Beta di Chivalry 2, gli studi Torn Banner confezionano un nuovo video diario per annunciare le date e tutti i dettagli sulla fase di Beta testing a porte aperte che si terrà a breve su PC e console, con tanto di battaglie medievali in Cross-Play tra tutte le piattaforme.

Come spiegato dagli autori della serie di Chivalry e dal publisher Tripwire, l'Open Beta di Chivalry 2 si terrà ufficialmente dal 27 maggio all'1 giugno. Chi desidera indossare l'armatura da cavaliere e bagnare nel sangue nemico la lama del proprio spadone, può partecipare liberamente alla prossima fase di beta testing a porte aperte su Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

La fase di pre-scaricamento dell'Open Beta in Cross Play inizierà il 26 maggio. Su console PlayStation si potrà partecipare alle battaglie medievali della Beta aperta anche senza abbonamento a PS Plus, mentre su sistemi Xbox occorre essere iscritti a Xbox Live Gold (o Xbox Game Pass Ultimate).

Per tutta la durata dell'Open Beta sarà possibile cimentarsi nelle sfide The Slaughter of Coxwell (Nuova mappa Team Objective), The Battle of Darkforest (Nuova mappa Team Objective), The Siege of Rudhelm (Mappa Team objective), The Battle of Wardenglade (Team Deathmatch/ Mappa FFA) e Tournament Grounds (Team Deathmatch/ Mappa FFA). Sul fronte dei contenuti, saranno disponibili diversefunzionalità come Tutti contro tutti, Personalizzazione completa, Duel Server, Opzioni server per 64/40 giocatori e Cross Play Party.

L'uscita di Chivalry 2 è prevista per l'8 giugno su PC, PS4, Xbox One e nella versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.