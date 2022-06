Chivalry 2 è ora disponibile su Steam con l'espansione Tenosian Invasion

Il periodo di esclusività su Epic Games Store è finito e da oggi 12 giugno Chivalry 2 è finalmente disponibile su Steam assieme al corposo aggiornamento Tenosian Invasion. Ad annunciarlo sono stati i ragazzi di Tripwire con un nuovo, fiammante trailer proiettato durante il PC Gaming Show 2022.

Per chi non lo sapesse, Chivalry 2 è uno slasher multigiocatore in prima persona nel quale è possibile rivivere le battaglie più iconiche dell'era medievale, dagli scontri con le spade alle piogge di frecce infuocate, passando per gli assedi dei castelli e tanto altro ancora. L'aggiornamento Tenosian Invasion, che corrisponde alla Patch 2.5, aggiunge al già corposo pacchetto un nuovo teatro di guerra, con la fazione Tenosian, due enormi mappe per Team Objectives, due mappe Deathmatch a squadre e molto altro.

Se siete interessati all'acquisto, potete procedere dirigendovi sulla pagina Steam di Chivalry 2. L'offerta di lancio a tempo limitato prevede uno sconto del 40% sul prezzo intero. In altre parole, avete tempo fino al 7 luglio per acquistarlo a 21,59 euro, dopodiché passerà a 35,99 euro. Se avete ancora qualche dubbio, godetevi il trailer in apertura di notizia e leggete la nostra recensione di Chivalry 2.