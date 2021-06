Chivalry 2, le folli battaglie campali in azione: tutti i dettagli nella video recensione!

Dopo un periodo di Open Beta che ha consentito ai videogiocatori di avere un primo assaggio delle caratteristiche della produzione, Chivalry II invita ora il pubblico a cimentarsi in chiassose battaglie campali.

Dalla creatività degli sviluppatori di Torn Banner Studios, l'Action a vocazione multiplayer e ambientazione medievale mette infatti in scena imponenti battaglie. Senza esclusioni di colpi, i giocatori possono improvvisarsi mercenari e gettarsi a capofitto nello scontro, tra spade, lance, mazze e strumenti offensivi di ogni genere. Con violenti scontri bellici che puntano sulla spettacolarità e su eventi dai risolti imprevedibili, Chivalry II porta sul mercato videoludico un'esperienza di combattimento semplice da approcciare, ma complessa da sfruttare in ogni sua peculiarità specifica.

Per esplorare tutte le caratteristiche e le potenzialità della produzione a firma del team di Torn Banner Studios, il nostro Alessandro Bruni non si è tirato indietro, al contrario: si è gettato nella mischia armato di una spada affilata. Per raccontarvi l'esito delle sue gesta, ha raccolto le sue memorie in una ricca recensione di Chivalry II, oltre che nella video recensione dedicata. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!