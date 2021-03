Chivalry 2: infuria la battaglia nel video gameplay dell'ID@Xbox Showcase

Nel corso dell'ID@Xbox Showcase, il team di Tripwire Interactive ha mostrato un nuovo filmato di gioco di Chivalry 2, l'action slasher in salsa medievale che sarà disponibile dall'8 giugno su PC (in esclusiva Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PlayStation 5.

Chivarly 2 è realizzato in collaborazione con Torn Banner Studios e promette di migliorare ogni aspetto grafico, ludico e contenutistico del capitolo originario, a partire ovviamente dalla rappresentazione simil-cinematografica dell'esperienza offerta dalle battaglie campali del tempo.

Nelle ambizioni dei suoi autori, il titolo punta a ricreare in maniera realistica le brutali guerre combattute nel Medievo tra schieramenti composti da guerrieri e cavalieri d'ogni sorta: in ciascuna ambientazione su vasta scala potremo perciò assediare castelli, organizzare offensive e approndare le difese dell'insediamento prima dell'arrivo dell'esercito nemico.

Sul fronte visivo e tecnico, l'esperienza confezionata da Tripwire e Torn Banner si caratterizza per un sistema di smembramenti che contribuisce a rendere ancora più immersive e cruente le battaglie da affrontare negli scenari multiplayer proposti dagli sviluppatori. Chi desidera immergersi nelle atmosfere del titolo, può farlo partecipando alla Beta di Chivalry 2 che si terrà a partire da oggi, 26 marzo, fino al 29 marzo.