Chivalry 2: mappe a tema natalizio e tante sorprese nel Weekend Gratis su PC e console

Gli sviluppatori degli studi Torn Banner esortano tutti gli appassionati di action a provare gratis nel weekend Chivalry 2, partecipando così alle battaglie dell'evento natalizio che attraverserà l'intera esperienza ludica e contenutistica del titolo su PC e console.

Il Free Weekend di Chivalry 2 è già iniziato e proseguirà fino alla sera di domenica 12 dicembre: per tutta la durata dell'iniziativa promozionale lanciata da Tripwire, il gioco potrà essere fruito gratuitamente. Le edizioni standard e speciali di Chivalry 2 saranno in vendita con uno sconto del 33% fino all'11 dicembre su Epic Games Store, fino al 12 dicembre su Microsoft Store per console Xbox e fino al 13 dicembre sul PlayStation Store per PS4 e PS5.

Il fine settimana di gioco gratuito s'accompagna alla pubblicazione di un aggiornamento che dà inizio alla fase "Merry Chivmas", un evento a tempo limitato che trasformerà l'esperienza di gioco per portare una ventata di freschezza a tinte natalizie su tutte le mappe, con regali armati e altre sorprese che attraverseranno il titolo fino al 7 gennaio 2022. Insieme all'evento Merry Chivmas, Chivalry 2 accoglie anche la nuova ambientazione della Cattedrale in modalità Brawl, oltre a 40 nuovi oggetti per l'Armeria e al devastante War Bow.

Se volete saperne di più su questo brutale action votato al multiplayer, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Chivalry 2.