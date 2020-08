Chivalry 2 slitta al 2021: uscirà in contemporanea su PC e console

Il team di sviluppo di Tripwire Interactive annuncia ufficialmente il rinvio al 2021 di Chivalry 2 con un eloquente messaggio che conferma le difficoltà riscontrate nella riorganizzazione in remoto del proprio lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus.

Nella lettera aperta indirizzata a tutti coloro che guardano con estremo interesse a questo "simulatore di battaglie medievali", gli autori di Tripwire non si limitano alle solite "dichiarazioni di rito" sull'impossibilità di mantenere gli impegni presi per colpa della pandemia da COVID-19 ma provano a guardare oltre e spiegano che impiegheranno questo tempo per irrobustire ulteriormente l'offerta del titolo.

Gli sviluppatori statunitensi riferiscono infatti che "all'uscita includeremo anche degli elementi previsti originariamente come contenuti post-lancio. Ci saranno quindi più mappe e delle funzionalità di gioco aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste. I cavalli, tuttavia, arriveranno in Chivalry 2 dopo l'uscita poiché richiedono uno sviluppo più approfondito".

In funzione dello slittamento al prossimo anno del periodo d'uscita di Chivalry 2 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X, il team di Tripwire ha esteso l'attuale fase di Closed Alpha e preferito spostare a fine anno l'apertura della Beta prevista in origine per fine estate. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Chivalry 2 e la sfida a Mordhau.