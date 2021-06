Chivalry II: trailer di lancio per l'action medievale mostrato al Summer Game Fest

Il Summer Game Fest è l'occasione per assistere al trailer di lancio di Chivalry II, il nuovo capitolo della serie Action Hack 'n Slash multiplayer di Tripwire Interactive. Il titolo è già disponibile da questa settimana su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il trailer finale del gioco ci mostra in un filmato frenetico tutte le caratteristiche principali del brutale Action giocabile sia in terza persona che in prima persona, tutto incentrato su battaglie multiplayer online che coinvolgeranno fino a un massimo di 64 persone contemporaneamente. Azione senza sosta, esecuzioni sanguinolente e un comparto grafico all'avanguardia sono gli ingredienti principali dell'opera sviluppata da Torn Banner Studios. Ricordiamo inoltre che Chivalry II sarà giocabile in cross-play tra tutte le piattaforme sul quale è disponibile.

Tra gli altri aspetti delle meccaniche ludiche, il titolo introduce la possibilità di salire in sella a cavalli per muoversi più velocemente lungo i campi di battaglia, mentre sarà possibile anche raccogliere gli arti smembrati dei nemici per usarli come armi alternative. Per approfondire ulteriormente le varie caratteristiche del gioco potete inoltre leggere la nostra anteprima di Chivalry II basata sulla prova delle Closed Beta di qualche settimana fa. Se le battaglie medievali vi hanno sempre appassionato, allora Chivalry II potrebbe meritare le vostre attenzioni.