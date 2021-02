Chivalry 2: l'action game medievale ha una data di lancio, la Beta arriva a marzo

Tripwire Interactive ha approfittato dello showcase primaverile di Epic Games per tornare a mostrare il suo promettente Chivalry 2, l'action game multiplayer con prospettiva in prima persona che vi permetterà di vestire i panni di un gerriero in epoca medievale.

In occasione dell'evento, gli sviluppatori sono tornati a mostrare la caratteristica principale del titolo, ovvero gli epici combattimenti all'arma bianca su vasta scala a cui potremo prendere parte. Il team ha assicurato di star dando vita ad un prodotto elaborato e rifinito in tutti i suoi aspetti, curato e preciso nelle animazioni e stratificato a livello di meccaniche. Stando a quanto viene dichiarato dagli autori, Chivalry 2 consentirà un facile approccio da parte dei neofiti del genere, ma al contempo sarà complesso da padroneggiare per chi vorrà studiare a fondo tutte le sfumature del sistema di combattimento. Sembra inoltre che l'interazione ambientale potrà giocare un ruolo fondamentale durante gli scontri, con i giocatori che potranno attivare trappole e sfruttare gli oggetti circostanti per avere la meglio sugli avversari in modo creativo.

Il trailer ci svela inoltre la data di lancio del titolo: Chivalry 2 sarà disponibile su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'8 giugno 2021. Avrete l'occasione di provare in anticipo il titolo grazie alla fase Beta che si terrà dal 26 al 29 marzo. Al momento viene specificato che effettuando il pre-order su PC otterrete l'accesso alla versione di prova e potrete giocare in cross-play con gli utenti console. Approfittiamo per segnalare che, tra le altre novità presentate durante l'evento, è stato annunciato l'arrivo dell'intera saga di Kingdom Hearts su Epic Games Store.