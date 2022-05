Chivalry 2 arriva su Steam con l'espansione Tenosian Invasion e il combattimento a cavallo

Dopo essere stato distribuito in esclusiva su PC tramite Epic Games Store, Chivalry 2, l'action game di Torn Banner Studio che vi permette di prendere parte a delle immersive battaglie campali ambientate in epoca medievale, si appresta a fare il suo debutto ufficiale su Steam.

Con la conclusione dell'accordo stretto con Epic Games, il multiplayer slash 'em up arriverà su Steam il 12 giugno di quest'anno. Il lancio sulla piattaforma Valve coinciderà con l'arrivo dell'espansione "Tenosian Invasion", che promette di essere di gran lunga il più grande aggiornamento mai ideato da Torn Banner Studios. Il contenuto addizionale introdurrà anche una delle feature più richieste da parte della community, ovvero il combattimento a cavallo.

"Tenosian Invasion (Patch 2.5) porta i guerrieri in un nuovo teatro di guerra, con la fazione Tenosian, due enormi mappe per Team Objectives, due mappe Deathmatch a squadre e molto altro! Cavalca verso la guerra con un nuovissimo sistema di combattimento a cavallo, inoltre i giocatori su console possono ora unirsi agli utenti di tutte le piattaforme con il nuovo browser del server console!", questa la descrizione che gli sviluppatori ci forniscono in merito alla nuova espansione in arrivo a giugno.

In attesa dell'arrivo su Steam e dei nuovi contenuti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Chivalry 2 per tutti gli ulteriori approfondimenti sul titolo di Torn Banner Studios.