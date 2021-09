Chocobo GP annunciato: la serie racing di Final Fantasy ritorna su Switch

Nel corso del nuovo evento Direct, Nintendo ha tolto i veli a Chocobo GP, nuova iterazione della serie racing di Square-Enix. I teneri Chocobo e i protagonisti della saga di Final Fantasy torneranno in grande stile nel corso del 2022 su Nintendo Switch.

L'arrivo del titolo era stato anticipato dalla stessa Square-Enix, che aveva registrato il marchio di questa nuova produzione durante il mese di marzo. Di seguito, la descrizione ufficiale del titolo.

Preparati per una nuova esperienza di corsa, con dozzine di personaggi Chocobo, completi delle loro abilità e varianti uniche. Scegli il tuo personaggio preferito della serie Chocobo e corri su tracciati familiari ambientati nell'universo di Final Fantasy. Non sarà facile tagliare per primi il traguardo. Trova pietre magiche chiamate Magicites (infuse con gli elementi del Fuoco, Acqua e altro) lungo la pista ed equipaggiale per eliminare i concorrenti. Saranno disponibili opzioni di personalizzazione del veicolo, ed è inoltre confermato il multiplayer locale e online. Sarà possibile partecipare ad una competizione di 64 giocatori al termine della quale verrà incoronato l'indiscusso vincitore.

Non ci resta che lasciarvi alla visione del primo trailer del gioco che trovate come di consueto in cima alla notizia. Ricordiamo che Chocobo GP sarà pubblicato durante il prossimo anno in esclusiva su Nintendo Switch.