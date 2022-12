Chocobo GP si arrende già: basta patch e microtransazioni per lo spin-off di Final Fantasy

Sono passati appena nove mesi dal lancio di Chocobo GP, uno spin-off della serie Final Fantasy lanciato in esclusiva su Nintendo Switch con l'obiettivo di accalappiare l'attenzione di tutti i fan di Mario Kart. Eppure, Square Enix ha già scelto di spegnere i motori e riti.

La compagnia giapponese ha appena annunciato che Chocobo GP non riceverà più nuovi aggiornamenti di contenuti (intesi come l'aggiunta di nuovi personaggi e mappe inedite) dopo il termine della Stagione 5, attualmente in corso di svolgimento. Il gioco di corse continuerà ad essere giocabile in futuro, ma l'avanzamento dei livelli non garantirà nuovi premi, esattamente come avviene durante i periodi di intervallo tra le stagioni. Di conseguenza, oggi Square Enix ha anche interrotto la vendita del Mythril, la valuta di gioco a pagamento, sul Nintendo eShop. Il Mythril già acquistato in passato potrà essere utilizzato fino al 6 gennaio 2023, dopodiché lo store in-game verrà rimosso e la valuta di gioco disabilitata in via definitiva.

Niente da fare dunque per i teneri pennuti e le altre stelle dell'universo di Final Fantasy, che potranno continuare a correre ma senza la spinta del supporto post-lancio della casa madre. Square Enix non ha rivelato i motivi che l'hanno spinta ad interrompere il servizio live service di Chocobo GP, tuttavia è altamente probabile che la decisione sia stata motivata dallo scarso successo del gioco. Non abbiamo numeri precisi e/o ufficiali, ma i giochi di successo non sono soliti andare in pensione dopo appena nove mesi di commercializzazione. D''altronde, le criticità della produzione sono molteplici e sotto gli occhi di tutti, come abbiamo spiegato al tempo del lancio nella nostra recensione di Chocobo GP.