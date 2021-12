Chocobo GP ha una data di uscita: l'esclusiva Nintendo Switch sulle orme di Mario Kart

Dopo l'annuncio di Chocobo GP nel corso dell'autunno, è tempo di scoprire quando sarà possibile sfrecciare tra i circuiti del kart racing ambientato nell'immaginario di Final Fantasy.

Con un coloratissimo nuovo trailer di Chocobo GP, il team di Square Enix ha annunciato la data di uscita ufficiale della produzione. Atteso in esclusiva su Nintendo Switch, il racing arcade inviterà gli appassionati a scendere in pista a partire dal prossimo 10 marzo 2022. In vista della primavera del nuovo anno, sarà dunque possibile calcare le piste di Chocobo GP, sia in solitaria sia in compagnia, grazie ad un ricco supporto al comparto multigiocatore, sia in locale sia online.

Con il nuovo trailer dedicato, che trovate in apertura a questa news, Square Enix conferma la presenza di una Modalità Storia all'interno del titolo. Avanzando all'interno di quest'ultima, sarà possibile sbloccare nuovi circuiti e veicoli aggiuntivi. Il gameplay di Chocobo GP mira ad offrire molte ore di divertimento, proponendo un'esperienza in pieno stile Mario Kart.



Nel salire a bordo dei kart nei panni dei propri personaggi preferiti della serie Final Fantasy, i giocatori di Chocobo GP possono prepararsi ad attraversare a tutta velocità scenari naturali e cittadine medievali. La competizione troverà la sua massima espressione nella possibilità di organizzare tornei ad eliminazione per un massimo di 64 partecipanti.