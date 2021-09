Chocobo GP sfreccia al Tokyo Game Show, nuovi video gameplay

Dopo la prima presentazione di Chocobo GP avvenuta nel Nintendo Direct di settembre, il gioco Square Enix torna a farsi vedere al Tokyo Game Show 2021 Online con una serie di video footage pubblicati da varie testate giapponesi come V-Jump e 4Gamer.

In realtà nonostante i primi gameplay continuiamo a saperne poco sul ritorno di Chocobo Racing, Square Enix si è limitata a dichiarare in queste settimane che il gioco "presenterà tracciati celebri ambientati nell'universo di Final Fantasy", confermato inoltre il supporto per il multiplayer locale e online con gare fino a 64 giocatori.

Chocobo Racing ha riscosso un discreto successo su PlayStation nel 1999, da precisare come Chocobo GP non sia un remake o una remaster bensì un sequel vero e proprio, o meglio il secondo gioco della serie dopo la cancellazione di un gioco di kart a base di Chocobo annunciato nel 2010 per Nintendo 3DS e poi cancellato nel 2013.

Chocobo GP si presenta dunque come un racing game in stile Mario Kart, il comparto estetico sembra coloratissimo e vivace, il gioco uscirà nel corso del 2022 solo su Nintendo Switch, il Tokyo Game Show è appena iniziato e non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare altre informazioni sul progetto.