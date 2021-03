Chocobo Gran Prix in arrivo? Square Enix registra il marchio anche in Europa e Canada

L'avvistamento di alcuni marchi registrati da parte di Square Enix nel corso degli ultimi mesi si è tradotta nell'annuncio di nuove produzioni mobile dedicate a Final Fantasy VII, con l'annuncio di Final Fantasy VII: The First Soldier e il remake Final Fantasy 7: Ever Crisis.

Dalle attività della software house su questo fronte, potrebbe ora essere giunto un ulteriore indizio su possibili annunci futuri. Dopo aver registrato i marchi Chocobo GP e Chocobo Grand Prix in Giappone nel dicembre dello scorso anno, Square Enix ha infatti provveduto ad ampliarne il raggio d'azione. Il mese di febbraio 2021 ha infatti visto la compagnia nipponica registrare i medesimi marchi anche in Canada e Australia. Infine, Square Enix ha provveduto ad assicurarsi la paternità dei marchi Chocobo GP e Chocobo Grand Prix anche in Europa, in data 1 marzo 2021.



In seguito ai recenti annunci del colosso videoludico, è difficile non guardare con sospetto a tale aggiornamento, che apre all'ipotesi di un ritorno delle corse del Chocobo Racing esordito su PlayStation nel corso dell'ormai lontano 1999. Il ritorno del brand era fallito diversi anni fa, con l'annuncio nel 2010 di Chocobo Racing 3D per Nintendo 3DS: il titolo era infatti stato poi cancellato nel 2013. Che i tempi siano maturi per un nuovo tentativo?