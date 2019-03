Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy è disponibile in Europa!

Square Enix ha annunciato che Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy, il nuovo capitolo della serie Chocobo's Dungeon, è ora disponibile in formato digitale su Nintendo Switch e PlayStation 4.

In Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy potrai esplorare dungeon misteriosi e affrontare mostri pericolosissimi mentre scopri una storia profonda e coinvolgente. All’interno di questo strano dungeon le regole sono semplici: ogni volta che entri il mondo intorno a te cambia forma, e il tempo va avanti solo quando Chocobo fa un’azione! Muovendoti, attaccando o usando un oggetto farai avanzare il tempo, quindi gioca di strategia e pensa a un piano per sconfiggere i nemici un passo (o un calcio!) alla volta.

Sarà possibile giocare a Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy da soli, usando mostri sconfitti o alleati che ti aiuteranno grazie al nuovo buddy system o lasciare che il Chocobo assuma una serie di ruoli classici di Final Fantasy, come il Knight, il White Mage, il Black Mage e altro ancora per usare nuove abilità e superare la sfida. Inoltre, un altro giocatore può divertirsi insieme a te con la modalità multigiocatore in co-op simultanea, così nessun Chocobo rimarrà indietro!

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy è disponibile in formato digitale su Nintendo Switch e Playstation 4. Come bonus aggiuntivo, tutti coloro che acquisteranno questo titolo riceveranno anche il DLC Buddy Chocobo Alpha da usare all’interno del gioco.