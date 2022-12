Choo-Choo Charles è il nuovo gioco con protagonista una versione horror del Trenino Thomas

Dopo il clone brasiliano di GTA, Steam ci delizia un con un altro titolo interessante, strano e... spaventoso. Stiamo parlano di Choo-Choo Charles, ultima fatica dello studio Two Star Games.

In Choo-Choo Charles i giocatori vestono i panni di un uomo sperduto su una vasta isola, dove farà la conoscenza di una stranissima creatura, un treno-ragno assetato di sangue, che lo pedinerà durante tutto l'arco dell'avventura. Questo titolo offre un gameplay basato su elementi RPG e survival all'interno di una cornice open world piena di attività; completando i lavori, il giocatore potrà acquistare nuove armi o potenziare quelle già possetude, cercando di trasformare la propria locomotiva in una macchina da guerra in vista della boss battle finale con il treno-ragno.

Nonostante il concept del tutto inusuale, questo titolo sta riscuotendo un discreto successo presso il pubblico. Complice anche la copertura da parte di diversi streamer di tutto il mondo, Choo-Choo Charles è riuscito a ottenere una valutazione complessiva 'Molto Positiva' su Steam, con più di 1700 recensioni da parte della community.

Il tutto mentre la piattaforma targata Valve raggiunge nuovi record. Le ultime informazioni rese disponibili dal colosso americano, infatti, rivelano che l'utenza di Steam tocca ora quota 31 milioni. Numeri assolutamente positivi che dimostrano il grande successo dell'ecosistema creato dall'azienda di Gabe Newell.