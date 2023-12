Choo-Choo Charles, pronti ad un po' di terrore prima del Natale? Il gioco esce su console

Eravamo verso la fine del 2021 quando, a grande sorpresa, giunse all'attenzione del pubblico quello che sarebbe stato il fenomeno orrorifico targato Two Star Games: in quell'anno, infatti, è stato svelato l'horror sul treno-ragno Choo-Choo Clarles, in seguito apprezzato dal pubblico. A distanza di tempo, però, c'è una grossa novità per tutti.

Come comunicato dalla stessa software house in data odierna, Choo-Choo Charles arriverà su console, e anche prima di quanto possiate immaginare. Siete pronti ad una sana dose di Horror prima che sopraggiunga la magia del Natale? Su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5, è tempo di una festa all'insegna della paura. Two Star Games, attraverso i propri canali ufficiali di Twitter/X, ha dichiarato che il titolo giungerà molto presto, ma quando?

Choo-Choo Charles uscirà il 21 dicembre sulle console dapprima citate, ma che dire per la piattaforma ibrida di Nintendo? Arriverà mai su Switch? Tranquilli: come affermato dall'azienda videoludica nel post in questione, il gioco approderà anche nei lidi di Nintendo Switch dal 18 gennaio 2024. Ogni utente console avrà presto modo di poter mettere le mani sull'avventura che ci porterà ad affrontare il temibile treno-ragno Charles, pronto a miete le proprie vittime.

Siete interessati all'annuncio che farà la gioia degli amanti dell'horror che giocano su console? Fateci sapere cosa ne pensate e se provvederete all'acquisto dell'ormai imminente titolo. A distanza di più di un anno da quando è stata svelata la data di lancio di Choo-Choo Charles con l'inquietante treno-ragno, è tempo di altre buone notizie.