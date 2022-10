Choo-Choo Charles: svelata la data di lancio dell'horror con l'inquietante treno-ragno

Dopo essere stato annunciato ad ottobre dello scorso anno, Choo-Choo Charles, l'horror con protagonista un inquietante treno-ragno con la faccia da pagliaccio, ha ricevuto una data di lancio ufficiale annunciata da Two Star Games.

Come ci rivela il nuovo trailer che vi abbiamo riportato in apertura, Choo-Choo Charles uscirà su PC via Steam il 9 dicembre di quest'anno, data a partire dalla quale saremo chiamati a combattere ed esorcizzare la grottesca locomotiva. Per riuscire nel nostro intento dovremo raccogliere armi e potenziamenti lungo la via, esplorare la mappa a bordo di una locomotiva di servizio dotata di piattaforma su cui montare mitragliatrice o altre armi, e completare attività free roaming o affidateci dagli NPC per ottenere ulteriori vantaggi.

"Queste piste tortuose sono insidiose, quindi dovrai pianificare attentamente ogni missione. Fai attenzione quando viaggi a piedi o cambi direzione; Charles potrebbe aspettarti. Fai un saccheggio o completa missioni per trovare gli "Scraps", che possono essere usati per trasformare il tuo treno in una macchina della morte su rotaie. Aiuta i coloni in cambio di armi ad alta potenza e altri oggetti vitali per la distruzione di Charles".

Per ulteriori informazioni sull'horror game sviluppato dal team indipendente Two Star Games, vi rimandiamo alla pagina Steam di Choo-Choo Charles.