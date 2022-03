Chorus si evolve: Ray Tracing su PS5 e Xbox Series X, joystick HOTAS su PC

Il pericoloso universo dello shooter spaziale Chorus si fa ancora più minaccioso e 'sorprendente' con la Patch 1.6 appena lanciata su PC e console. L'importante aggiornamento confezionato da Fishlabs introduce diverse novità, a cominciare dal supporto al Ray Tracing su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Una volta installato il Major Update che porta Chorus alla versione 1.6, i possessori di una console Sony o Microsoft di ultima generazione possono accedere ad un'apposita modalità grafica che attiva l'illuminazione dinamica e i riflessi gestiti in Ray Tracing.

Scegliendo questo preset grafico, i piloti dell'astronave senziente Forsaken su PS5 e Xbox Series X devono però scendere a compromessi con le risorse computazionali del proprio sistema: l'attivazione del Ray Tracing comporta una riduzione nella frequenza massima di aggiornamento delle immagini a schermo, con il blocco dei 30fps. Non sembrano esserci invece degli interventi 'peggiorativi' sul comparto grafico e sulla risoluzione, che continua ad essere proposta con uno scaling dinamico 4K.

Sempre in tema di migliorie e aggiunte, gli sviluppatori tedeschi riferiscono di aver introdotto degli effetti inediti per i trigger adattivi del DualSense di PS5 e introdotto su PC una delle funzionalità più richieste dagli appassionati di simulatori di volo e sparatutto dogfight, ovvero il supporto per i joystick HOTAS. In calce alla notizia trovate le note della patch 1.6 con il lungo elenco degli interventi compiuti da Fishlabs. Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Chorus con tutte le analisi di Antonello 'Kirito' Bello sui contenuti e sul gameplay offerto dallo shooter spaziale edito da Deep Silver.