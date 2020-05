Chorus per Xbox Series X e PS5 annunciato da Deep Silver

Nel corso dell'Inside Xbox del 7 maggio Deep Silver ha presentato Chorus, un nuovo shooter ad ambientazione spaziale per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e PC

Chorus, sviluppato da Fishlab, è descritto come un'esperienza immersiva per giocatore singolo che narra una storia di redenzione oscura e matura. I giocatori prenderanno il controllo di Nara, una pilota in gamba con un passato tormentato, che con il suo Forsaken, un caccia stellare senziente, s'imbarca in un viaggio per annientare i membri del culto oscuro che l'hanno creata.

Il filmato di presentazione, che potete visionare in apertura di notizia, è indicativo della grafica su Xbox Series X. Oltre che sulla console di prossima generazione di Microsoft, Chorus verrà lanciato nel 2021 anche su Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Google Stadia. È stato inoltre confermato che sarà un gioco Smart Delivery: i giocatori che lo acquisteranno su Xbox One e Xbox One X avranno l'opportunità di scaricarlo e giocarci anche su Xbox Series X.