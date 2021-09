Chorus: lo shooter spaziale esce quest'anno! Il nuovo video fissa l'uscita su PC e console

Il lungo digiuno mediatico del team Fishlabs viene finalmente interrotto con uno spettacolare video gameplay di Chorus che conferma l'uscita dello sparatutto spaziale entro fine anno su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova esperienza futuristica proposta dalla sussidiaria di Deep Silver ci porterà a compiere un lungo viaggio tra le stelle insieme a Nara, un'esploratrice di mondi ansiosa di distruggere la setta oscura che l'ha creata.

Nel corso dell'avventura, la nostra vendicativa alter-ego sarà in grado di potenziare l'arsenale della sua astronave senziente Forsaken attraverso l'evoluzione di abilità di controllo mentale ed equipaggiamenti ancora più devastanti.

Le scene di gameplay e le nuove immagini confezionate da Fishlabs tratteggiano i contorni di una dimensione artistica e grafica che promette di essere davvero molto complessa e stratificata, merito soprattutto delle sue ambientazioni piene di segreti da scoprire e di nemici da fronteggiare in combattimenti dogfight tra stazioni spaziali tentacolari e inseguimenti a gravità zero in corridoi di cristallo.

La commercializzazione di Chorus è prevista per il 3 dicembre su PC e console PlayStation e Xbox, sia di questa che della passata generazione. Se volete saperne di più su questa opera sci-fi a tinte oscure, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Chorus e il tour nello spazio profondo a firma di Antonello "Kirito" Bello.