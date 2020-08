Chorus, lo spaziale cross gen in trailer: nuovo sguardo dalla Gamescom

Nel corso del mese di maggio, il team di Deep Silver ha annunciato Chorus, sparatutto ambientato nello spazio profondo e in dirittura di arrivo anche su console di prossima generazione.

Il titolo pone il giocatore nei panni di Nara, pilota dal passato complesso e tormentato, pronta ad attraversare gli spazi siderali in compagnia di un veicolo quantomeno peculiare. Il suo caccia interstellare è infatti pienamente senziente e porta il nome di Forsaken. La produzione è tornata a mostrarsi in occasione della Gamescom 2020, con un trailer inedito di Chorus trasmesso durante l'Opening Night Live: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.

Per maggiori dettagli sul titolo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Chorus, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello. Chorus è atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X.