Chorus: storia, gameplay e potenziamenti dell'astronave nel nuovo video 4K

Gli sviluppatori di Fishlabs ci rituffano nella dimensione sci-fi di Chorus per descrivere la storia del loro shooter spaziale e illustrarne il gameplay e i potenziamenti dell'astronave.

Il nuovo progetto firmato da Fishlabs sotto l'egida di Deep Silver ci calerà in una dimensione futuristica sull'orlo del collasso: il nostro compito sarà quello di interpretare Nara, un'esploratrice di mondi che non vede l'ora di distruggere la setta oscura che l'ha creata e che minaccia di far piombare nel caos l'intera galassia.

Il perno attorno al quale verterà l'intera esperienza di gioco sarà rappresentato dalla Forsaken, l'astronave senziente che piloteremo in battaglia e nelle numerose fasi di esplorazione che imperleranno la campagna principale. Addentrandoci in stazioni spaziali, campi di asteroidi e scenari alieni, Nara potrà stringere ulteriormente il proprio legame con Forsaken per sbloccare abilità ed equipaggiamenti più avanzati.

La nuova versione in 4K del Trailer 101 di Chorus mostra alcune delle armi fantascientifiche da ottenere entrando in sinbiosi con l'astronave senziente, oltre a degli elementi per customizzarne l'aspetto e modificarne le funzioni per farle aderire al proprio stile di gioco.

La missione di vendetta ordita da Nara contro il culto del Circolo e il loro Grande Profeta avrà ufficialmente inizio il 3 dicembre, con il lancio di Chorus su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale su Chorus e il tour nello spazio profondo a firma di Antonello "Kirito" Bello.