Chorus, tra vendetta e sci-fi: Demo gratis ora disponibile, link per il download

Abbiamo già avuto modo di parlarvi in maniera dettagliata dell'epopea sci-fi nella nostra recensione di Chorus, a firma di Antonello "Kirito" Bello, ma ora potete testare il titolo direttamente con mano.

Il team di sviluppo di Deep Silver Fishlabs ha infatti deciso di rendere disponibile per il pubblico un piccolo assaggio della sua ultima creazione. Su PC e console, è così approdata una nuova Demo di Chorus, alla quale i giocatori possono avere accesso in maniera completamente gratuita. Il contenuto è accessibile su Steam, Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S: per comodità, di seguito vi riportiamo i link per procedere al download della Demo:

Protagonista di Chorus, lo ricordiamo, è, un personaggio di fattezze femminili frutto in verità di un'opera di creazione firmata da una oscura e misteriosa setta. Dopo averla cresciuta con l'obiettivo di trasformarla in una vera e propria arma vivente, il gruppo si ritroverà tuttavia a doverne fronteggiare l'ira, con Nara impegnata in una missione di. Ad accompagnarla in questo viaggio, vi sarà, la sua astronave monoposto perfettamente senziente.