The Outer Worlds e l'esclusiva Epic Store: Chris Avellone critica Obsidian

Assistendo al keynote GDC di Epic Games e all'annuncio di Control e The Outer Worlds come esclusive Epic Store su PC, il celebre autore di GDR Chris Avellone ha criticato la scelta compiuta dai vertici di Obsidian Entertainment di utilizzare il loro nuovo titolo sci-fi per stringere questo controverso accordo.

Forte dell'esperienza maturata in Obsidian (da lui fondata nel 2003) con progetti del calibro di Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas, Neverwinter Nights 2 e Pillars of Eternity, Avellone ha manifestato pubblicamente tutto il suo disappunto sulle pagine del suo profilo Twitter.

"Non mi sono reso conto dell'impatto di questa notizia fino a quando non ho letto il tweet iniziale", ha spiegato Chris Avellone riferendosi al tweet di annuncio dell'esclusiva Epic Store di The Outer Worlds e aggiungendo subito dopo che "ecco come si uccide l'hype che si può avere per un gioco, anche se forse prima d'ora non ho mai avuto un hype così elevato per un titolo Obsidian, quando lo si indebolisce per una mera questione economica".

L'uscita di The Outer Worlds dovrebbe avvenire nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e in esclusiva Epic Games Store su PC. Qualora foste interessati, su queste pagine trovate un articolo di approfondimento di Giuseppe Carrabba che riassume tutte le ultime novità sul GDR Obsidian.