Chris Avellone invita Elon Musk a comprare Fallout: 'Ci lavorerei gratis'

Elon Musk è il celebre imprenditore che ha dato vita ad alcune delle aziende tecnologiche più influenti degli ultimi anni, tra cui spiccano indubbiamente SpaceX e Tesla. Attualmente stimato l'uomo più ricco del mondo dopo Jeff Bezos, Musk è nel tempo divenuto un personaggio piuttosto popolare, e da molti ritenuto un vero genio.

Sembra che tra la schiera di fan su cui Elon Musk può contare ci sia anche Chris Avellone, volto molto familiare agli amanti dei videogiochi ed in particolar modo dei titoli ruolistici. Lo sceneggiatore ha contribuito al successo di Planescape Torment, Fallout New Vegas, Divinity Original Sin 2, ed ha più recentemente lavorato a Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Dying Light 2 (ha interrotto i rapporti con gli sviluppatori a seguito alle accuse di molestie).

Avellone ha curiosamente pubblicato sul suo account Twitter un post in cui chiede ad Elon Musk di acquistare il franchise di Fallout. Se mai dovesse accadere, l'autore si dice disposto a lavorarci a titolo gratuito:

"Dal momento che qualcuno lo ha suggerito, perché c***o dire no: Caro Elon Musk, per favore acquista il franchise di Fallout e ci lavorerò gratuitamente anche se dovesse significare camminare sulla superficie di Marte e togliermi il casco".



Avellone sembra nutrire grande stima nei confronti di Elon Musk, e non perché ritenga l'imprenditore un genio, come suggerito da un utente su Twitter: "No, ha giocato a Fallout New Vegas, che è più di quanto faccia la maggior parte delle persone ricche, eccezion fatta per Matthew Perry. Anche il fallimento nel finanziare il programma spaziale degli Stati Uniti avrebbe potuto lasciar morire il mio sogno di viaggiare nello spazio se non fosse arrivata SpaceX, quindi forse anche questo desiderio potrà avverarsi".

In tanti hanno poi consigliato ad Avellone di ricongiungersi con Obsidian Entertainment e lavorare al seguito di Fallout New Vegas, ma lo scrittore non sembra essere particolarmente allettato dall'offerta, dal momento che lo studio è pienamente coinvolto nello sviluppo di Avowed e The Outer Worlds 2.