Chris Avellone rompe il silenzio e parla delle accuse di molestie

Lo scorso anno Chris Avellone è stato accusato di presunte molestie sessuali, la notizia, lo ricorderete, ha avuto une enorme eco tanto che Techland ha interrotto i rapporti con Avellone per Dying Light 2. Dopo oltre un anno dalle accuse, Avellone ha rotto il silenzio con un lungo post sul suo blog personale.

Il celebre autore chiarisce alcuni punti: Karissa (la prima donna che ha accusato pubblicamente Avellone) ha cancellato migliaia di post. messaggi accusatori, tra questi anche vari messaggi che avrebbero descritto il comportamento di Chris nei confronti della ragazza.

Nel caso di Karissa, Avellone conferma di averla incontrata e conosciuta nel 2012 e di aver flirtato con la ragazza (entrambe le parti erano consapevoli) senza però nessuno sviluppo ulteriore. I due sono in ogni caso rimasti amici per qualche anno e Karissa ha poi presentato a Chris una sua amica, Jackie, con la quale ha avuto una relazione sentimentale.

Quest'ultima è stata la seconda donna ad aver accusato pubblicamente Avellone (dopo l'amica Karissa) probabilmente, ipotizza Chris, per una sorta di vendetta dopo che lui stesso ha deciso di chiudere la loro storia. Nel lungo post vengono poi citati altri episodi assolutamente negati dallo scrittore, tanto che in alcuni casi afferma di non aver nemmeno mai conosciuto le donne che lo hanno accusato. Chris respinge le accuse ai mittenti e ribadisce con forza di non aver molestato nessuna donna nella sua vita.

Infine, Avellone si dice dispiaciuto per essere stato "dimenticato" dall'industria dei videogiochi, tante compagnia hanno interrotto i rapporto in questo anno (tra cui Techland e Paradox), una situazione che comprende benissimo ma in questi casi forse sarebbe meglio approfondire la vicenda andando a fondo alla stessa e ascoltando tutte le persone coinvolte, cosa che invece le aziende ed i media tendono a trascurare. In questo anno di silenzio comunque Chris non è stato con le mano in mano ed ha raccolto prove e testimonianze che dimostrerebbero la sua assoluta estraneità ai fatti contestati. Il 16 giugno inoltre Chris Avellone avrebbe denunciato Karissa Barrows, almeno stando ad un documento registrato presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles.