Chris Avellone vorrebbe scrivere per The Witcher e Overwatch

Chris Avellone è conosciuto all'interno dell'industria del gaming per essere uno degli sceneggiatori più talentuosi sulla piazza. A lui dobbiamo infatti le storie narrate in Fallout: New Vegas, Planescape Torment, Pillars of Eternity e Star Wars: Knights of the Old Republic II.

Attualmente, Avellone è impegnato nella scrittura di Star Wars: Jedi Fallen Order e Dying Light 2 ma l'autore guarda con interesse anche ad altri franchise che si sono affermati in questi anni sulla scena, primi fra tutti quelli di The Witcher e Overwatch.

"Durante la mia carriera ho avuto l'opportunità di lavorare su Fallout, World of Darkness, Dying Light 2, Planescape, System Shock... È stato davvero, davvero bello. Sento di aver lavorato - o di star lavorando - su serie di giochi che ho amato o apprezzato molto.

Lavorare su The Witcher sarebbe bello, ora che ci penso... Sarebbe fantastico! Non so se ci sono ambizioni più grandi per me, oltre The Witcher. Anche Overwatch sarebbe divertente. Ho lavorato con Michael Chu, il loro lead narrative designer, in Obsidian e mi piace molto come scrive. Adoro quando nel momento in cui ho finito di leggere il lavoro di uno sceneggiatore non ho commenti da fare. Lui è bravo e mi piace la caratterizzazione dei personaggi in quel gioco. Io sono un nerd dei fumetti, quindi vedere supereroi in un ambiente di gioco mi riscalda il cuore".

