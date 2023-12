Chris Judge blasta la campagna di COD MW3 ai Game Awards e diventa virale

Il momento più virale dei The Game Awards 2023? Probabilmente l'entrata in scena di Chris Judge, doppiatore di Kratos (in lingua inglese) saluto sul palco per consegnare il premio Best Performance, da lui vinto lo scorso anno proprio per l'interpretazione del protagonista di God of War Ragnarok.

E ci ricordiamo tutti del lunghissimo discorso di Chris Judge ai Game Awards 2022: dopo aver ritirato il premio consegnatogli da Al Pacino, il doppiatore ha completamente ignorato il copione per lanciarsi un sentito discorso di ringraziamento della durata di otto minuti.

Insieme all'irruzione sul palco di Bill Clinton Kid, il momento con protagonista Chris Judge è diventato virale su TikTok, Instagram, X e YouTube, anche per le espressioni di Al Pacino che data l'età non giovanissima sembrava molto affaticato nel restare a lungo in piedi.

Detto questo, Judge è salito quest'anno sul palco affermando di "voler seguire solo il copione... niente discorsi lunghi otto minuti, promesso" per poi sottolineare come "il mio discorso di dodici mesi fa sia stato comunque più lungo della campagna del nuovo Call of Duty", ironizzando sulla durata ridotta della storia di Call of Duty Modern Warfare 3.

Finito qui? No, perché prima di premiare Neil Newbon con il premio Best Performance, Judge rammenta tra se e se di "aggiornare la lista delle compagnie con le quali non lavorerò mai", riferendosi ovviamente ad Activision Blizzard.