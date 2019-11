Chris Rhinehart e Bethesda commentano l'apertura di Roundhouse Studios

Bethesda Softworks ha aperto lo studio di sviluppo Roundhouse Studios a Madison. Gestito dal team di Human Head Studios chiuso di recente, Roundhouse Studios si metterà subito al lavoro su progetti Bethesda non ancora annunciati.

“Quando abbiamo dovuto chiudere Human Head Studios definitivamente, è stato un momento devastante, considerate la passione e la creatività dell’intero team”, ha dichiarato Chris Rhinehart, direttore creativo di Roundhouse Studios. “Abbiamo quindi contattato i nostri amici di Bethesda, che hanno ritrovato in noi quella passione e quella creatività. Con la formazione di Roundhouse Studios, Bethesda ha offerto a ogni singolo membro di Human Head una posizione nella nuova società. Siamo entusiasti di poter continuare a lavorare insieme alla ricerca di nuovi obiettivi come parte di una grande realtà che da sempre conosciamo e ammiriamo.”

Gli sviluppatori di Roundhouse Studios vantano più di vent’anni di lavoro su una serie di giochi e generi, tra cui GDR, sparatutto, giochi di azione e avventura e altro ancora. Sviluppatori originali del primo Prey, il team è noto per aver sviluppato titoli come Dead Man's Hand, Rune, Rune II e Lost Within, e contribuito a giochi di grande successo come Batman: Arkham Origins e BioShock Infinite.

“Sebbene dispiaciuti per le difficoltà vissute da Human Head Studios, siamo entusiasti di aver accolto in Bethesda un team di sviluppo consolidato e di grande talento”, afferma Todd Vaughn, vicepresidente senior dello sviluppo di Bethesda. “Ci fa piacere che l’intero staff sia di nuovo insieme come parte della famiglia Bethesda.”

Roundhouse Studios è il secondo team di sviluppo che si unisce a Bethesda nell’ultimo mese dopo la recente acquisizione di Alpha Dog Games, studio che si occupa di giochi per dispositivi mobili in Nuova Scozia, Canada.